Виникла ідея здійснити проактивний захід, а саме – витягнути "вагнерівців" з Росії. Про це розповіла глава ТСК Мар'яна Безугла.

Зверніть увагу СБУ намагалась виманити "вагнерівців", але це не було спецоперацією: висновки ТСК Ради

За її словами, для цього спочатку хотіли використати варіант Москва – Стамбул, але потім виник варіант Мінськ – Стамбул. Відповідно потрібно було осіб перевести в Білорусь.

Серед "вагнерівців" був білоруський агент

За інформацією слідчих, Росія 32 людини випустила безперешкодно. Водночас Білорусь безперешкодно дала їм змогу потрапити на територію.

Маємо дані, що 33 був білоруським агентом. Тобто у групі баула особа, яка працювала на спецслужби Білорусі,

– наголосила Безугла.

Вона пояснила, що є відкриті свідчення щодо цього. Зокрема є коментарі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що був агент, який контролював ситуацію.

"За даними ТСК, був інформатор додатково для Білорусі", – сказала голова комісії.

До речі! На початку серпня Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський не причетний до зливу інформації щодо "вагнерівців".

Справа "вагнерівців": останні новини