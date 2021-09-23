За словами Грозєва, до цього лонглисту потрапляють люди, які наразі без роботи та не перебувають за кордоном.

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Деталі процесу відбору вагнерівців

Ті, хто має найманське минуле, – особливого типу, тому що вони звикли працювати з високим рівнем адреналіну: звикли вбивати, щоб їх вбивали,

– зазначив розслідувач.

Він додав, що після кількох місяців проживання в маленьких селищах у них з'являються величезні діри в житті. Зокрема, фінансові, бо вони отримують значні гроші під час своїх "поїздок-відряджень". Однак виникають й емоційні діри, адже найманці потребують адреналіну.

Сформований лонглист передають слідчим, які займаються розслідуванням злочинів в Азії, в Росії, у Східній Україні. У результаті формують шортлист. "З усіх 200 людей потрібні ті, хто здійснював якийсь злочин або був свідком дуже великого злочину", – пояснив Грозєв.

Потім за шортлистом починають телефонувати та запрошувати найманців на роботу.

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