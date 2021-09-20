Спецслужби Росії могли відстежити частину заходів української розвідки в роботі щодо документування. Про це заявила глава Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла.

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Росіяни могли прикривати свої дії проти України

Безугла припустила, що росіяни могли використовувати певні заходи в рамках оперативної гри як прикриття для своїх дій проти України.

ТСК встановила, що російські спецслужби дозволили виїзд найманців в Білорусь. Підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як "вагнерівців" затримали в Мінську.

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