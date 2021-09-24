Именно эти разговоры боевиков, по словам Грозева, и являются очень ценной доказательной базой. Об этом расследователь сказал в интервью.

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Что ценного в спецоперации

Он заявил, что среди вагнеровцев, которых украинские спецслужбы нанимали на вымышленную работу, были по меньшей мере 3 человека, причастных к катастрофе MH17.

Двое из них сами хвастались, что они были на месте пуска, но, честно говоря, это не подтверждается объективными данными. Один из них отказался ехать в Беларусь по каким-то причинам, может, он самый умный оказался,

– рассказал Грозев.

В интервью-собеседовании этот наемник хвастался, что сопровождал конвой с "Буками". Более того, он даже называл своих кураторов из ГРУ, которые ему давали инструкции.

"Он был бы самым ценным из всех свидетелей, но он не уехал. Даже в такой полупровальной операции есть очень много ценного. Оно находится именно в таких длинных разговорах, в которых наемники рассказывали о своем прошлом на украинской территории", – пояснил главный расследователь Bellingcat.

Где находится эта информация

Грозев убежден, что этой информацией точно владеют украинские спецслужбы. Она, как он предположил, находится где-то посередине между легальностью и нелегальностью.

Операция с вагнеровцами: главное