Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських каналів.
Важливо Українська влада не мала коментувати операцію щодо захоплення вагнерівців, – Арахамія
Відмови від угоди не було, – Арестович
Речник української делегації в ТКГ наголосив, що критикувати президента Зеленського за провал операції з вагнерівцями не варто. Розслідувачі, мовляв, з'ясували, що в Офісі Президента не відмовлялись від затримання бійців ПВК.
Арестович наголосив, що жодної відмови від угоди не було – лише відстрочка на 5 днів – і це при найгіршому варіанті за словами Василя Бурби.
Рік ці люди гасають і розповідають про те, що ця операція – американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було вигадано. Люди, які це говорили, мають застрелитися після цього, якщо залишилося бодай трохи честі,
– сказав Арестович.
Арестович вважає, що розслідування довело, що в ОП – патріоти
На думку Арестовича, розслідування довело, що на Банковій – патріоти, адже не сумнівались, що треба захопити вагнерівців.
Виходить розслідування, яким так лякали всіх. Що вони нам показали? Президент – патріот, керівник Офісу Президента – патріот, який каже, що необхідно захопити вагнерівців,
– вважає Арестович.
До теми Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян, – Арестович про свою заяву про ракети
Що відомо про розслідування Bellingcat
- 17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat та The Insider про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
- У розслідуванні мовиться, що відкласти спецоперацію на тиждень запропонував голова ОП Андрій Єрмак.
- Причина – влада хотіла не зірвати угоду про перемир'я на Донбасі.
- В результаті виконання плану відтермінували на 5 днів. Саме це і привело до зриву.
- В ОП цю інформацію не прокоментували.
- У липні 2020 року 33 бойовиків затримали у Білорусі, а згодом екстрадували до Росії.