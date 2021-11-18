Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських каналів.

Важливо Українська влада не мала коментувати операцію щодо захоплення вагнерівців, – Арахамія

Відмови від угоди не було, – Арестович

Речник української делегації в ТКГ наголосив, що критикувати президента Зеленського за провал операції з вагнерівцями не варто. Розслідувачі, мовляв, з'ясували, що в Офісі Президента не відмовлялись від затримання бійців ПВК.

Арестович наголосив, що жодної відмови від угоди не було – лише відстрочка на 5 днів – і це при найгіршому варіанті за словами Василя Бурби.

Рік ці люди гасають і розповідають про те, що ця операція – американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було вигадано. Люди, які це говорили, мають застрелитися після цього, якщо залишилося бодай трохи честі,

– сказав Арестович.

Арестович вважає, що розслідування довело, що в ОП – патріоти

На думку Арестовича, розслідування довело, що на Банковій – патріоти, адже не сумнівались, що треба захопити вагнерівців.

Виходить розслідування, яким так лякали всіх. Що вони нам показали? Президент – патріот, керівник Офісу Президента – патріот, який каже, що необхідно захопити вагнерівців,

– вважає Арестович.

Зверніть увагу! Арестович нещодавно зробив заяву, що наробила чимало галасу в Росії. Речник делегації розповів, що чекає на Росію у випадку продовження агресії проти України. За словами радника голови ОП, Київ працює над ракетною програмою і ці ракети можуть бути націлені на Москву.

До теми Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян, – Арестович про свою заяву про ракети

Що відомо про розслідування Bellingcat