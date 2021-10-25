І ці ракети Київ націлить на Кремль. Так заявив спікер української делегації в ТКГ та позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у телеефірі 24 жовтня.
Також цікаво У НАТО міркують, як можна оперативно перекидати війська у регіон Чорного моря
"Путін дограється"
Росія постійно озвучує агресивні заяви, не надто м'якою є і її поведінка. Все це зрештою призведе до того, що Україна візьме на озброєння оперативно-тактичні ракети – і націлить їх на Москву. Навіть обійдеться без участі НАТО.
Таку цікаву думку висловив у телеефірі спікер української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.
Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву – у якийсь найближчий осяжний час,
– заявив він.
За його словами, Україна працює над своєю ракетною програмою, "і наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви".
Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані,
– переконаний Арестович.
Так він прокоментував заяви Кремля про "створення в Україні баз НАТО" і "ракети під Харковом".
- Росію такі перспективи неабияк лякають, тож там готові на "активні заходи".
- А проте Кремль таки визнав, що не може завадити зближенню України та НАТО.