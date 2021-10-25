И эти ракеты Киев нацелит на Кремль. Так заявил спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в телеэфире 24 октября.

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"Путин доиграется"

Россия постоянно озвучивает агрессивные заявления, не слишком мягкой является и ее поведение. Все это в конечном итоге приведет к тому, что Украина возьмет на вооружение оперативно-тактические ракеты – и нацелит их на Москву. Даже обойдется без участия НАТО.

Такую интересную мысль высказал в телеэфире спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву – в какое-то ближайшее обозримое время,

– заявил он.

По его словам, Украина работает над своей ракетной программой, "и наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы".

Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены,

– убежден Арестович.

Так он прокомментировал заявления Кремля о "создании в Украине баз НАТО" и "ракеты под Харьковом".