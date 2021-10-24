Последствия вступления Украины в НАТО Россия попытается уменьшить. По крайней мере такое предостережение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Тем временем Пропагандисты пугают россиян очередными глупостями о НАТО
Государство-агрессор пообещало сделать все, чтобы минимизировать для себя негативные последствия возможного сближения Украины с НАТО. При том у Путина признали, что не могут препятствовать вступлению Украины в Альянс.
У меня нет сомнения, что в случае дальнейшего сближения Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо,
– сказал он.
"Агрессивная позиция НАТО"
Недавно Россия фактически разорвала контакты с НАТО. Она объявила, что с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также она анонсировала закрытие информационного бюро Альянса в Москве.
Впрочем, Кремль уверен, что нет ничего страшного в таком. НАТО же там называют агрессивным.
Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное назначение этого блока,
– сказал Песков.
Вступление Украины в НАТО и реакция России
- Министр обороны США Ллойд Остин 19 октября побывал с визитом в Киеве. Он обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским взаимодействие в военной сфере.
- Глава украинского государства на переговорах отметил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.
- Глава Пентагона заявил о поддержке стремления Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО.
- В России от таких заявлений "запылало". Они сразу же начали говорить в характерном тоне об "опасности" и "ракетах под носом".