Последствия вступления Украины в НАТО Россия попытается уменьшить. По крайней мере такое предостережение высказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тем временем Пропагандисты пугают россиян очередными глупостями о НАТО

Государство-агрессор пообещало сделать все, чтобы минимизировать для себя негативные последствия возможного сближения Украины с НАТО. При том у Путина признали, что не могут препятствовать вступлению Украины в Альянс.

У меня нет сомнения, что в случае дальнейшего сближения Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо,

– сказал он.

Напомним, что Путин публично сказал: глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО. Он отметил, что никто из членов Альянса не высказывается против перспективы вступления Украины в НАТО.

"Агрессивная позиция НАТО"

Недавно Россия фактически разорвала контакты с НАТО. Она объявила, что с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Также она анонсировала закрытие информационного бюро Альянса в Москве.

Впрочем, Кремль уверен, что нет ничего страшного в таком. НАТО же там называют агрессивным.

Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное назначение этого блока,

– сказал Песков.

Вступление Украины в НАТО и реакция России