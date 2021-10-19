США твердо поддерживают украинский суверенитет и стремление к членству в НАТО. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.
Обратите внимание В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин: видео встречи
Украина делает свой выбор самостоятельно
По словам Ллойда Остина, любое внешнее вмешательство в вопрос членства Украины в НАТО невозможно. Свой внешнеполитический курс государство формирует самостоятельно. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном препятствии вступлению в Альянс со стороны России, глава Пентагона заявил, что у нее нет такого права.
Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства,
– заявил Остин.
Кроме того, глава Пентагона добавил, что США продолжат сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, чтобы наше государство могло себя защитить от агрессии.
Истерики Кремля из-за вступления Украины в НАТО
- Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Альянс "поддерживает украинских неонацистов".
- Кроме того, представительница МИД России Мария Захарова убеждена, что вступление в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО "худшим сценарием".