В ходе встречи Лавров забросил Столтенбергу, будто НАТО поддерживает "неонацистов в Украине", которые, похоже, существуют только в воображении россиян.

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Детали переговоров

Столтенберг рассказал, что Лавров заявил ему, будто Совет Россия – НАТО, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, является бессмысленныс. Он пожаловался, что чиновники Альянса часто критикуют Россию.

Зато генсек повторил свое предложение, которое уже озвучивал более полутора года назад. Говорится о восстановлении формата Совета Россия – НАТО. Йенс Столтенберг настоял, что это важная площадка.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действия в отношении союзников НАТО.

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