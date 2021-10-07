У ході зустрічі Лавров закинув Столтенбергу, буцімто НАТО підтримує "неонацистів в Україні", які, схоже, існують лише в уяві росіян.

Цікаво У росіян палає через український Крим на презентації логотипу Євро-2024

Деталі переговорів

Столтенберг розповів, що Лавров заявив йому, буцімто Рада Росія – НАТО, створена у 2002 році для сприяння співпраці між двома сторонами, є безглуздою. Він поскаржився, що чиновники Альянсу часто критикують Росію.

Натомість генсек повторив свою пропозицію, яку вже озвучував понад півтора року тому. Мовиться про відновлення формату Ради Росія – НАТО. Єнс Столтенберг наполіг, що це важливий майданчик.

Крім того, генеральний секретар НАТО висловив стурбованість агресивними діями Росії в Україні, її підтримкою Білорусі та гібридними діями щодо союзників НАТО.

Останні істерики Лаврова