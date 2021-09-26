Естественно, он говорил и об Украине. Украинский постоянный представитель в ООН Сергей Кислица назвал выступление Лаврова преисполненным кощунства и цинизма.

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Лавров выступил на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на Генассамблее ООН 25 сентября много критиковал страны Запада и Украину.

Он выразил возмущение тем, пишет ТАСС , что страны Запада проявили "дипломатический непрофессионализм" – потому что не признали выборы в Думу в оккупированном Крыму. Это, мол, некие попытки отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений.

Более того, проведение Крымской платформы Лавров назвал "лихорадочным" (ведь "дело Крыма закрыто раз и навсегда"), а войну на Донбассе – традиционно "внутренним конфликтом" Украины.

Выступление Лаврова преисполнено цинизма, – Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в фейсбуке описал выступление россиянина как "зашкаливание цинизма и кощунства".

А рядом с тем отметил, что его можно было бы изучать как типичный образец позиции России в ее " борьбе с Западом, США, ЕС, демократией и свободой".

Только не забывайте о ментальной гигиене во время и после ознакомления с этим дурманом,

– подытожил Кислица.

Советуем прочитать еще несколько интересных материалов о ходе 76 сессии Генассамблеи ООН:

Президент Польши Дуда говорил о "Северном потоке-2" и Украине, которая "теперь еще в большей опасности".

Президент Украины Зеленский удивил Генассамблею цитатой Путина о "разрушении архитектуры международных отношений".

А президент Молдовы Санду призвала Россию забрать все свои войска из Приднестровья прочь.

Полный текст сообщения Сергея Кислицы в фейсбуке:

Едва ли не самый главный тезис выступления московского министра Лаврова на Генассамблее: правила – это зло, международное право – это наше все.

Борьба с "правилами" повторяется в выступлении многократно. Для наглядной иллюстрации этого подхода российская делегация наплевала на установленные главой Генассамблеи правила по количеству членов делегации в зале во время выступления и демонстративно пришла на заседание "мощной" шестеркой. Удивительно, что еще не в фуражках с надписью "Спутник V". А заместителю Лаврова, судя по всему, в лом еще и маску одеть. Это же правила, поэтому пошли они. А вот делегация Палау, которая ей на горе сидела впереди, в ответ свои маски плотно держала.

И действительно, как говорят, правила не писаны... Для Москвы. Чуть ли не буквально, ссылаясь на международное право, в свое время постпред Москвы Лавров демонстративно курил папироску, когда на территории штаб-квартиры начали бороться с курением.

И что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а сейчас продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины. Правила – ничто, международное право – все...

Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь этот ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все "пластик", если смотреть на это выступление сквозь оптику международного права.

Зато как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать...