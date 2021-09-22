Дуда отметил условия, в которых сейчас находится Украина – противостояние с российской агрессией.

Ранее Зеленский предложил Дуде вместе противодействовать запуску "Северного потока-2"

Газопровод принесет миллиарды агрессору, – Дуда

Это было строительство большого газопровода "Северный поток-2", через который российский газ пойдет в Западную Европу, принося миллиарды агрессору и полную беспомощность и даже безразличие к тому, что Украина теперь находится в еще большей опасности,

– сказал Дуда

Польский президент также напомнил о саммите Крымской платформы. Он отметил, что во время мероприятия пробовал найти европейских политиков, которые выступали за "Северный поток-2". Однако их в столице Украины не оказалось, платформу они проигнорировали.

Смотрите выступление Анджея Дуды на Генассамблее ООН:

Дуда выступает за присоединение Украины к ЕС

Отметим, что ранее Дуда решительно поддержал вступление Украины в ЕС. Он подчеркнул, что такое членство только принесет пользу евросообществу. По словам польского президента, Евросоюз – это не клуб для избранных, а организация, которая открыта для желающих.

Читайте также Германия не спешит легализовать "Северный поток-2": газопровод может разорвать Европу изнутри