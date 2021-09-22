Дуда отметил условия, в которых сейчас находится Украина – противостояние с российской агрессией.
Ранее Зеленский предложил Дуде вместе противодействовать запуску "Северного потока-2"
Газопровод принесет миллиарды агрессору, – Дуда
Это было строительство большого газопровода "Северный поток-2", через который российский газ пойдет в Западную Европу, принося миллиарды агрессору и полную беспомощность и даже безразличие к тому, что Украина теперь находится в еще большей опасности,
– сказал Дуда
Польский президент также напомнил о саммите Крымской платформы. Он отметил, что во время мероприятия пробовал найти европейских политиков, которые выступали за "Северный поток-2". Однако их в столице Украины не оказалось, платформу они проигнорировали.
Смотрите выступление Анджея Дуды на Генассамблее ООН:
Дуда выступает за присоединение Украины к ЕС
Отметим, что ранее Дуда решительно поддержал вступление Украины в ЕС. Он подчеркнул, что такое членство только принесет пользу евросообществу. По словам польского президента, Евросоюз – это не клуб для избранных, а организация, которая открыта для желающих.
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Что известно о "Северном потоке-2"?
Проект уже завершили. В Еврокомиссии говорят, что его сертификация может длиться два месяца или дольше. Ранее депутаты Европарламента обвинили "Газпром" в давлении на Европу. Речь идет о том, что российская компания нарушила принципы конкуренции ЕС.