Он примет решение и, в соответствии с Газовой директивой, передаст его проект Еврокомиссии. Тогда она будет иметь по меньшей мере 2 месяца на рассмотрение.

Заметьте Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу

Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура,

– говорится в сообщении.

Представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела напомнила, что "Северный поток-2" не является проектом, который получает поддержку ЕС.

Целью сейчас является добиться гарантий, что газопровод будет работать в транспарентном и недискриминационном режиме.

Евродепутаты заявили о давлении на Европу

Европарламентарии направили письмо, в котором призвали расследовать деятельность российского "Газпрома". Под документом подписались более 40 политиков.

В письме говорится, что "Газпром" пытается давить на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2".

По словам политиков, российская компания нарушает правила конкуренции ЕС.

В частности, Россия ограничила поставки российского газа в Европу и повысила цены на него. Это приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

Заметьте! Немецкая сторона 13 сентября сообщила о завершении заявки на сертификацию "Северного потока-2".