Он примет решение и, в соответствии с Газовой директивой, передаст его проект Еврокомиссии. Тогда она будет иметь по меньшей мере 2 месяца на рассмотрение.
Заметьте Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу
Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура,
– говорится в сообщении.
Представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела напомнила, что "Северный поток-2" не является проектом, который получает поддержку ЕС.
Целью сейчас является добиться гарантий, что газопровод будет работать в транспарентном и недискриминационном режиме.
Евродепутаты заявили о давлении на Европу
- Европарламентарии направили письмо, в котором призвали расследовать деятельность российского "Газпрома". Под документом подписались более 40 политиков.
- В письме говорится, что "Газпром" пытается давить на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2".
- По словам политиков, российская компания нарушает правила конкуренции ЕС.
- В частности, Россия ограничила поставки российского газа в Европу и повысила цены на него. Это приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.