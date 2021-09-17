Письмо инициировал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. Он представляет христианских демократов от Литвы.

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В целом документ подписали более 40 мировых политиков.

Среди них – 14 представителей Польши: Анна Фотига, Анна Залевска, Беата Кемпа, Эльжбета Рафальска, Эльжбета Крук, а также Анджей Галицкий, Ежи Бузек, Адам Белан, Патрик Яки, Збигнев Кузьмук, Витольд Ващиковский, Яцек Сариюш-Вольский, Роберт Бедронь и Марек Белька.

Письмо прислали:

Маргрете Вестагер – вице-президенту Еврокомиссии;

Кадри Симсону – уполномоченному по вопросам энергетики.

"Газпром" может манипулировать рынком

Европарламентарии призвали немедленно начать расследование. Говорится об умышленных манипуляции "Газпрома" на рынке, а также – нарушении правил конкуренции ЕС.

В частности, депутаты привели такие примеры: ограничение поставок российского газа в Европу и повышение цен на него. Как следствие – рост счетов за энергию для европейских потребителей.

Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на ее несоответствие нормам ЕС,

– отметили в письме.

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