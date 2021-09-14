Зеркаль отметила, что анонсированная достройка "Северного потока-2" сопровождалась громкими заявлениями "Газпрома" о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря – по обеим.

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Нереалистичность планов России по "Северному потоку-2"

Это версия, которая очень нравится российским власть имущим, и раскручивается в СМИ, далека от реальности,

– заявила советница главы правления "Нафтогаза".

По ее словам, хоть "Газпром" и продолжает делать вид, что европейские правила его не касаются, невзирая на решение немецкого регулятора и суда, запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы.

Время сертификации Nord Stream 2 AG

Компания подала документы на сертификацию 11 июня, а 13 сентября в Федеральном министерстве экономики и технологии Германии (BNetzA) сообщили, что заявка на сертификацию завершена, то есть все необходимые для рассмотрения документы предоставлены.

Начиная с 8 сентября, BNetzA имеет 4 месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета, то есть до 8 января 2022 года. После немецкий регулятор передаст его Еврокомиссии. Она же в течение 2 месяцев будет делать собственные выводы, а также может взять для решения еще дополнительные 2 месяца.

В течение всего этого времени газопровод на коммерческой основе работать не сможет, потому что начало работы без разрешений будет санкционированным.

Внутренняя проверка газопровода

Также "Северный поток-2" должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этого этапа – до 3 месяцев.

Международный сертификат безопасности

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Россия сможет запустить в трубу незначительные объемы газа, мол, проверить техническую исправность.

Но к моменту физического запуска газа по трубе, она должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора.

Nord Stream 2 AG не сообщает, какая сертификационная компания будет обслуживать газопровод, и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа – от 1 месяца до 1 года.

Выводы от Зеркаль

Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены,

– подытожила Зеркаль.

К слову, на встрече украинской и немецкой делегации 14 сентября госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что "Северный поток -2" не запустят в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

"Северный поток-2": последние новости

Текст сообщения Ланы Зеркаль:

Только что анонсированная достройка "Северного потока-2" сопровождалась громкими заявлениями "Газпрома" о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря – уже по обоим, о чем сообщал Bloomberg.

Это версия, которая очень нравится российским власть имущим, и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда. При этом запуск СП2 невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции вроде «запустим уже» не имеют никакого смысла.

11 июня Nord Stream 2 AG на запрос BNetzA (немецкого регулятора) подала документы на сертификацию компании как независимого оператора в предварительном порядке, а только 13 сентября в BNetzA заявили, что заявка на сертификацию завершена, то есть все необходимые для рассмотрения документы предоставлены.

Начиная с 8 сентября у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета (до 8 января 2022 года). Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. ЕК имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы СП2 без разрешений приведет к применению санкций к нему.

К тому же СП2 должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа – до трех месяцев.

Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать СП2 и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа – от одного месяца до одного года.

Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены.

P.S. Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что СП2 не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.