Об этом Ермак сообщил во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" 11 сентября.
Важно "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года
Предыдущий механизм санкций был эффективным, – Ермак
Предыдущий механизм санкций, которые ввели из-за "Северного потока-2" был эффективным. Однако по мнению Ермака, сейчас политика международных партнеров по российскому трубопроводу вызывает вопросы.
Но и во время встречи с Ангелой Меркель, и во время визита президента США в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, когда наступит время. Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу,
– подчеркнул Ермак.
У Украины, отметил председатель ОП, есть пример Будапештского меморандума, поэтому официальный Киев хочет верить не словам, а реальным шагам.
Украина уже работает с партнерами по гарантиям
По словам Ермака, Украина уже работает с европейскими и американскими партнерами. Цель этого сотрудничества – получить механизм гарантий для украинской стороны, если трубопровод таки будут эксплуатировать.
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Госдеп обещает Украине механизмы защиты
В Государственном департаменте США заявили, что будут работать над сдерживанием российского влияния из-за "Северного потока-2". Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн. Он подчеркнул, что меры по сдерживанию сооружения газопровода уже дали свои результаты.