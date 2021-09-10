По информации оператора, 10 сентября соединили последние части трубопровода, пролегающего от Германии до Дании. Церемония соединения состоялась над водой.

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Строительство газопровода завершили

Трубоукладочная баржа "Фортуна" специально подняла со дна две части "Северного потока-2". Все лишнее обрезали, а потом заварили на надводной платформе.

"После этого завершенную нить погрузили на морское дно", – отметили в пресс-служба компании.

Как завершали строительство "Северного потока-2" / Фото Nord Stream 2 AG

В течение следующих нескольких месяцев будут проводить пусконаладочные работы. Ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию планируют до окончания 2021 года.

Справка. Газопровод "Северный поток-2" имеет протяженность почти 1230 километров. Его проложили по дну Балтийского моря для поставок российского природного газа в Европу. Ожидаемый объем поставок составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

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