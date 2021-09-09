Соответствующее заявление сделал президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский. По его словам, глава Германии была "хорошим адвокатом Украины в Европе".

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Большинство бизнеса в Германии с самого начала были против санкций. Думаю, что без Меркель санкций против России не было бы. "Северный поток-2" – это был ее шаг к тому, чтобы конфликт с немецким бизнесом немножко уменьшить,

– сказал политик.

"Это политика, к сожалению. Я очень недоволен этим решением, оно очень негативно влияет на Украину, в Польшу также, – продолжил Александр Квасьневский.

Бывший польский президент посоветовал Владимиру Зеленскому после выборов в Германии как можно быстрее вступать в диалог с новым канцлером.

Обратите внимание! Издание Blomberg пишет, что российский "Газпром" может уже с 1 октября начать транзит газа в Германию через "Северный поток-2".

"Северный поток-2": кратко

Президент Владимир Зеленский выразил опасения, что запуск "Северного потока-2" может обусловить повышение цен на газ для Украины.

Ангела Меркель 22 августа прибыла с официальным визитом в Киев. Канцлер призвала продлить договор транзита газа, который действует до 2024 года.

Высший региональный суд в Дюссельдорфе 25 августа одобрил решение о том, что российский трубопровод должен стать независимым от "Газпрома".

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