Отношение украинцев к "Северному потоку-2"
О строительстве российского газопровода меньше знает украинская молодежь. Только 26% людей в возрасте 18 – 29 лет слышали о скандальной трубе.
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Наиболее осведомлены в теме строительства "Северного потока-2" люди от 60 лет.
В каких регионах больше всего интересуются строительством газопровода
- Центр – 54% опрошенных;
- Юг – 52%;
- Восток – 49%;
- Запад – 45%.
26% опрошенных считают, что ответственными за то, что Украина не смогла остановить "Северный поток-2" является и президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.
В то же время ответственность только на лидера "Слуги народа" возлагают только 3% украинцев, а на Порошенко, при каденции которого и началось строительство – 20%
Кого считают ответственным за то, что Украина не остановила "Северный поток-2" / Скриншот
Коротко о "Северном потоке-2"
- Россия уже завершает строительство газопровода, по которому будет транспортировать газ в Германию в обход Украины. По данным Bloomberg, трубу запустят уже 1 октября.
- В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". Она предусматривает санкции в случае агрессии России.
- В то же время в "Нафтогазе" уверены, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины, это будет подрывать нашу безопасность.