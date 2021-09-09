Ставлення українців до "Північного потоку-2"

Про будівництво російського газогону найменше знає українська молодь. Лише 26% людей віком 18 – 29 років чули про скандальну трубу.

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Найбільш обізнані у темі будівництва "Північного потоку-2" є люди від 60 років.

У яких регіонах найбільше цікавляться будівництвом газопроводу

Центр – 54% опитаних;

Південь – 52%;

Схід – 49%;

Захід – 45%.

26% опитаних вважають, що відповідальними за те, що Україна не змогла зупинити "Північний потік-2" є і президент Володимир Зеленський, і його попередник Петро Порошенко.

Водночас відповідальність лише на лідера "Слуги народу" покладають тільки 3% українців, а на Порошенка, за каденції якого й почалося будівництво, – 20%



Кого вважають відповідальним за те, що Україна не зупинила "Північний потік-2" / Скриншот

Коротко про "Північний потік-2"

Росія вже завершує будівництво газопроводу, яким транспортуватиме газ до Німеччини в обхід України. За даними Bloomberg, трубу запустять вже 1 жовтня.

У липні президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". Вона передбачає санкції у разі агресії Росії.

Водночас у "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовуватиме газ як зброю проти України, це підриватиме нашу безпеку.