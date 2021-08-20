На эту тему глава государства общался с украинскими и иностранными журналистами. Он подчеркнул, что тема "Северного потока-2" будет одной из приоритетных на предстоящей встрече с Байденом.
Обратите внимание "Северный поток-2" – как вторая часть плохого кино, – Зеленский
Президент отметил, что до полного завершения строительства остается лишь 1% работ. Впрочем, даже на такой объем требуется достаточно много времени. Украина может использовать его для защиты своих интересов и энергетической безопасности.
Одно дело – построить газопровод, другое – запустить его. Нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов,
– отметил Зеленский.
В то же время сам факт окончания строительства не гарантирует, что "Северный поток-2" таки будет функционировать. Есть вероятность, что он не заработает, допустил украинский лидер.
Какие угрозы возникают для Украины
Зеленский высказался и о планах США и Германии инвестировать в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать убытки из-за запуска трубопровода. Политик пояснил, что прекращение транзита газа через нашу территорию грозит потерей 2 миллиардов долларов ежегодно. Это – вдвое больше, чем объявленная сумма инвестиций.
К тому же, цены на газ для украинских потребителей могут вырасти, ведь через наш трубопровод будет проходить меньше топлива. Поэтому президент подчеркнул, что "Северный поток-2" фактически можно назвать оружием.
Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и этим же повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Для этого достаточно и экономических инструментов,
– предостерег он.
Политик убежден, что переход Украины на возобновляемые источники энергии станет реальным в ближайшее десятилетие. Однако для этого нужно наладить процессы дешевого производства "зеленого" водорода. Вероятно, его бы удалось транспортировать по нашим газопроводам, однако пока говорить об этом рано.
Строительство "Северного потока-2": последние новости
- Накануне в Deutsche Welle сообщили, что строительство "Северного потока-2" могут завершить уже к 23 августа. Впрочем, оператор трубопровода опроверг такую информацию.
- Кроме этого в российском "Газпроме" уже заявили, что российский трубопровод еще до конца 2021 года может прокачать 5,6 миллиарда кубометров газа.
- В ближайшее время Украину посетит немецкий канцлер Ангела Меркель посетит Киев. По мнению экспертов, поводом для визита стал именно "Северный поток-2."