Президент отметил, что один из принципиальных вопросов, о котором он должен говорить с Джо Байденом во время встречи, – будет касаться российского газопровода. Об этом глава государства сообщил во время интервью НВ.

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Люди должны понимать: вопрос достроить – это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все. Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет,

– сказал Владимир Зеленский.

"Северный поток-2" – риск не только для Украины

Он также отметил, что запуск "Северного потока-2" – это риск не только для Украины, но и для Европы. По его словам, это потерянные Украиной минимум два миллиарда долларов в год.

Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно – Россия может себе позволить – создали с ценой на газ,

– заметил президент.

"Мы знаем конец фильма, но все равно идем, смотрим и верим, что как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как снимали, какая там драматургия и к чему ведут. Абсолютно понятная история", – подытожил глава государства.

Обратите внимание! Издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа. Однако компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", опровергла эту информацию.

"Северный поток-2": что известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Его раскритиковали в ЕС.

Представители МИД Польши и Украины выступили с заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Конгресс Соединенных Штатов 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против трубопровода.

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