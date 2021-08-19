По состоянию на август немецкие подземные хранилища заполнены на 50,7%. В предыдущие годы в последний месяц лета этот показатель превышал 85%.

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По газопроводу "Северный поток-2" в текущем году (2021 году – 24 канал) может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа,

– сообщили в "Газпроме".

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало информацию, что Германия не прекратит прокачивать газ по "Северному потоку-2", даже если Россия будет использовать его как геополитическое оружие.

Обратите внимание! Издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа. Однако компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", опровергла эту информацию.

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