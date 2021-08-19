Станом на серпень німецькі підземні сховища заповнені на 50,7%. У попередні роки в останній місяць літа цей показник перевищував 85%.

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Газопроводом "Північний потік-2" у поточному році (2021 році – 24 канал) може бути поставлено 5,6 мільярда кубометрів газу,

– повідомили у "Газпромі".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило інформацію, що Німеччина не припинить прокачувати газ по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія використовуватиме його як геополітичну зброю.

Зверніть увагу! Видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня. Однак компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", спростувала цю інформацію.

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