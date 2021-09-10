За інформацією оператора, 10 вересня з'єднали останні частини трубопроводу, що пролягає від Німеччини до Данії. Місце поєднання відбулася над водою.

До теми Росія оголосила про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу завершили

Трубоукладальна баржа "Фортуна" спеціально підняла з дна дві частини "Північного потоку-2". Усе зайве обрізали, а потім заварили на надводній платформі.

"Після цього завершену нитку погрузили на морське дно", – зазначили у пресслужбі компанії.

Як завершували будівництво "Північного потоку-2" / Фото Nord Stream 2 AG

Упродовж наступних кількох місяців проводитимуть пусконалагоджувальні роботи. Ввести "Північний потік-2" в експлуатацію планують до закінчення 2021 року.

Довідка. Газопровід "Північний потік-2" має протяжність майже 1230 кілометрів. Його проклали по дну Балтійського моря для постачання російського природного газу до Європи. Очікуваний об'єм поставок становить 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

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