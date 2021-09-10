За інформацією оператора, 10 вересня з'єднали останні частини трубопроводу, що пролягає від Німеччини до Данії. Місце поєднання відбулася над водою.
До теми Росія оголосила про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2"
Будівництво газопроводу завершили
Трубоукладальна баржа "Фортуна" спеціально підняла з дна дві частини "Північного потоку-2". Усе зайве обрізали, а потім заварили на надводній платформі.
"Після цього завершену нитку погрузили на морське дно", – зазначили у пресслужбі компанії.
Як завершували будівництво "Північного потоку-2" / Фото Nord Stream 2 AG
Упродовж наступних кількох місяців проводитимуть пусконалагоджувальні роботи. Ввести "Північний потік-2" в експлуатацію планують до закінчення 2021 року.
Запуск "Північного потоку-2": останні новини
- Іноземні журналісти припустили, що "Газпром" може ввести трубопровід в експлуатацію з 1 жовтня 2021 року. Можливий транзит газу охрестили "перемогою Ангели Меркель".
- Президент Польщі у 1995 – 2005 роках Александр Квасневський заявив, що канцлерка Німеччини змушена була піти на компроміс із бізнесом. Мовляв, це потрібно для того, щоб запровадити санкції проти Росії.
- Водчас в Україну запланований візит старшого радника з енергетичної безпеки держсекретаря США Амоса Хохштайна. Він має обговорити проблеми, які виникають через запуск "Північного потоку-2".