Про це Єрмак повідомив під час свого виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія" 11 вересня.

Важливо "Північний потік-2" планують ввести в експлуатацію до кінця 2021 року

Попередній механізм санкцій був ефективним, – Єрмак

Попередній механізм санкцій, які ввели через "Північний потік-2" був ефективним. Проте, на думку Єрмака, наразі політика міжнародних партнерів щодо російського трубопроводу викликає запитання.

Але і під час зустрічі з Ангелою Меркель, і під час візиту президента Зеленського до Вашингтона ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, коли наступить час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір,

– наголосив Єрмак.

В України, зауважив голова ОП, є приклад Будапештського меморандуму, тому офіційний Київ хоче вірити не словам, а реальним крокам.

Україна вже працює з партнерами щодо гарантій

За словами Єрмака, Україна вже працює з європейськими та американськими партнерами. Мета цієї співпраці – отримати механізм гарантій для української сторони, якщо трубопровід таки експлуатуватимуть.

Важливо! В Офісі Президента пропонують розглядати питання "Північного потоку-2" та транзиту газу через Україну в рамках нормандського формату. Адже це безпосередньо безпека України.

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Держдеп обіцяє Україні механізми захисту

У Державному департаменті США заявили, що працюватимуть над стримування російського впливу через "Північний потік-2". Про це заявив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу Амос Хохштайн. Він наголосив, що заходи зі стримування спорудження газогону уже дали свої результати.

