Дуда наголосив на умовах, в яких зараз перебуває Україна – протистояння з російською агресією.

Раніше Зеленський запропонував Дуді разом протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Газопровід принесе мільярди агресору, – Дуда

Це було будівництво великого газопроводу "Північний потік-2", через який російський газ піде у Західну Європу, приносячи мільярди агресору і повну безпорадність і навіть байдужість до того, що Україна тепер перебуває у ще більшій небезпеці,

– сказав Дуда

Польський президент також нагадав про саміт Кримської платформи. Він наголосив, що під час заходу пробував знайти європейських політиків, які виступали за "Північний потік-2". Проте їх у столиці України не виявилось, платформу вони проігнорували.

Дивіться виступ Анджея Дуди на Генасамблеї ООН:

Дуда виступає за приєднання України до ЄС

Зазначимо, що раніше Дуда рішуче підтримав вступ України до ЄС. Він наголосив, що таке членство лише принесе користь євроспільноті. За словами польського президента, Євросоюз – це не клуб для обраних, а організація, яка відкрита для охочих.

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