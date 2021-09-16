Дуда впевнений, Євросоюз не викликатиме довіри, якщо не можуть вступити ті держави, які роблять для цього зусилля. Про це глава Польщі повідомив під час неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських країн ЄС.

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Дуда підтримує прагнення Молдови та України вступити в ЄС

За словами польського президента, наразі "залізна завіса" полягає у митних бар'єрах, візових обмеженнях та безперспективності членства. Дуда підтримує прагнення України та Молдови у напрямку до ЄС.

Сила нашої спільноти та її сприйняття у світі мають випливати з її авторитету. Я говорю про розширення. Ми – Європа, континент, а не клуб для обраних,

– зазначив Дуда.

Також глава держави запевнив у підтримці офіційного Києва: мовляв, і через 10 – 15 років навіть інший президент Польщі говоритиме те саме.

Президентка Естонії наголосила на віддаленості України від ЄС

Тим часом, у президентки Естонії Керсті Кальюлайд зовсім інша думка, аніж у Дуди. Політикиня переконана, що Україну від Євросоюзу, як і від НАТО, відділяють "світлові роки".

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Глава Естонії про це заявила під час візиту до Києва. Вона назвала кілька проблем, які є перешкодою українській євроінтеграції. Мовиться про невиконання необхідних критеріїв, олігархізацію та корупцію. Попри це Кальюлайд каже, що підтримує бажання потрапити до ЄС як України, так і Молдови.