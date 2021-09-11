Про це глава Естонії сказала під час форуму YES-Brainstorming. Кальюлайд наголосила, що наразі Київ – на "відстані світлових років" від приєднання до Євросоюзу.

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Естонська президентка не побачила необхідних кроків від Києва

Політикиня каже, що спочатку українській владі необхідно виконати Копенгагенські критерії, до яких навіть не наблизились. За 5 років відповідних кроків від Києва естонська президентка не бачила. Ба більше, Кальюлайд згадала і про проблеми естонських інвесторів в Україні.

Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в України, але до них прийшов адвокат (не буду казати кого він представляв), і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій,

– розповіла Кальюлайд.

Попри це, президентка запевняє, що вона підтримує прагнення України вступити в Євросоюз, так само, як і бажання Молдови та Грузії.

Кальюлайд звернулась до олігархів

Багато років я казала вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, мені не вдалося достукатися до них – тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного дня станеться чудо і вони почують цей меседж – тоді Україна почне наближатися до ЄС,

– зауважила Кальюлайд.

Зазначимо, що раніше президентка Естонії в інтерв'ю "Українській правді" висловлювалась вже різко щодо європерспектив України. Мовляв, до вступу України в ЄС ще щонайменше 20 років. Те саме стосується і НАТО.

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Важливо! На попередню заяву президентки Естонії вже відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він назвав слова політикині "недоречними".