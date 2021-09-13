Таку думку в ефірі 24 каналу висловив старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Девід Стулік. Він наголосив, що не варто бути такими категоричними.
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"Я не думаю, що варто говорити жорсткими заявами. Це може зашкодити процесу зближення України з ЄС і НАТО", – сказав аналітик.
Він вважає, що українці можуть зневіритися в європейському курсі.
Стулік: Україна є ключовою країною для ЄС
За словами аналітика, Україна справді є важливою для ЄС, адже тут величезний ринок, у якому 43 – 45 мільйонів споживачів.
Україна може запропонувати своє сільське господарство, яке є одним з найефективніших у світі.
Європейський ринок тільки б зміцнився, якби Україна вступила в ЄС,
– запевнив Стулік.
Однак експерт нагадав, що між Україною і ЄС вже діє угода про асоціацію, вже створено глибоку зону вільної торгівлі.
"Україна поступово буде інтегрована в європейський ринок, певні процеси відбуваються. Членство – це завершальний політичний етап, а Україна вже інтегрується у ЄС. Цей процес є позитивним", – підсумував Стулік.
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