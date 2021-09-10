За словами українського лідера, міцний Євросоюз – неможливий без України. Він поступопо послаблюватиметься.
Зауважте Краще виконаю, що обіцяв, і поїду відпочивати, – Зеленський про другий термін
Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись,
– наголосив Зеленський.
Український лідер наголосив, що Україна наразі готова до вступу до НАТО. Зеленський зауважив: він має на увазі рівень української армії, українських фахівців, а також реформи, які проводять у країні.
Зеленський переконаний: ЄС та НАТО мають не брати Україну лише в одному випадку – якщо вони хочуть, аби зміцніла Росія.
Водночас якщо вони бажають, щоб Євросоюз не втрачав своєї потужності, і НАТО залишився суб'єктом, вони мають приймати такі країни.
"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз", – наголосив Зеленський.
Повномасштабна ескалація на Донбасі – можлива
- Зеленський зізнався, що не виключає повномасштабну ескалацію з боку Росії.
- За словами українського лідера, це буде найстрашніша помилка країни-агресора.
- Президент зауважив: після цього більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі.
- Політик зізнався: це найстрашніше, що він як українець може собі уявити.
Війна на Донбасі не перешкода
- У статуті Альянсу немає норми, яка забороняє країні отримати членство під час війни на її території. Про це розповів глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.
- Він наголосив, що Україна має боротися зі збройною агресією Росії. А НАТО має допомогти їй у цьому.