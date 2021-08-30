Країни-члени НАТО, за словами Вінніка, мають бути впевненими, що вступ нової держави посилить безпеку Альянсу. Через це рішення про прийняття країн ухвалюється колективно.
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Україна може повернути свої території
Александр Віннік заявив, що Альянс зацікавлений у тому, щоб агресія Росії залишалася червоною лінією для НАТО. Тому Україна повинна протистояти цій агресії. Звісно, що не без допомоги НАТО.
Віннік розповів, що після вторгнення Росії на територію України, Північноатлантичний альянс збільшив свою військову присутність у Чорному морі, кораблі НАТО заходять в українські порти, а наші військові беруть участь в міжнародних військових навчаннях. Зокрема представник альянсу відзначив Sea Breeze – 2021.
Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати,
– додав Віннік.
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