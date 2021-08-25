Президентка зазначила, що "потрібно спершу дочекатися повороту історії". Про це вона повідомила під час інтерв'ю виданню "Європейська правда".
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Керсті Кальюлайд відповіла на уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над усією територією передумовою вступу України до НАТО.
Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту). Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно,
– сказала глава Естонії.
Президентка Естонії вважає, що Україна поки не може стати членом НАТО: дивіться відео
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.
- Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.