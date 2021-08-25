Президентка зазначила, що "потрібно спершу дочекатися повороту історії". Про це вона повідомила під час інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Читайте також Президент Латвії пообіцяв Зеленському допомогу на шляху до НАТО та ЄС

Керсті Кальюлайд відповіла на уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над усією територією передумовою вступу України до НАТО.

Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту). Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно,

– сказала глава Естонії.

Президентка Естонії вважає, що Україна поки не може стати членом НАТО: дивіться відео

Вступ України в НАТО: що відомо