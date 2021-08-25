Президент прибалтийского государства отметила, что "нужно сперва дождаться поворота истории". Об этом она сообщила во время интервью изданию "Европейская правда".
Читайте также Президент Латвии пообещал Зеленскому помощь на пути в НАТО и ЕС
Керсти Кальюлайд ответила на уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО.
Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно,
– сказала глава Эстонии.
Президент Эстонии считает, что Украина пока не может стать членом НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический Альянс.
- Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей в июне 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.