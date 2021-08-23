Зеленський подякував Левітсу за участь у саміті та готовність напрацьовувати план дій у Кримській платформі. Також український президент відзначив, що Латвія постійно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
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Про що говорили президенти
Глави держав окремо звернули увагу на перспективи поглиблення взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в межах регіональних ініціатив. Вони домовилися, що країни поглиблюватимуть діалог та співпрацю на шляху України до членства в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.
Саміт для деокупації Криму відбувся 23 серпня / Фото Офісу Президента
Кримська платформа: останні новини
- Країни-засновниці Кримської платформи підписали декларацію. У ній підписанти зазначили, що визнають суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.
- На саміті вирішили, що Кримська платформа працюватиме для мирного припинення тимчасової окупації Росією Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після саміту Росія може отримати нові санкції.
- Зеленський закликав Росію приєднатися до ініціативи, щоб напрацьовувати мирну деокупацію Криму.
- Кримська платформа надалі працюватиме на міжнародному, міжпарламентському та експертному рівнях.