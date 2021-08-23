Зеленский поблагодарил Левитса за участие в саммите и готовность нарабатывать план действий в Крымской платформе. Также украинский президент отметил, что Латвия постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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О чем говорили президенты

Главы государств отдельно обратили внимание на перспективы углубления взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных инициатив. Они договорились, что страны будут углублять диалог и сотрудничество на пути Украины к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Справка. Крымская платформа 23 августа собрала 45 стран-участниц. Инициатива должна разработать план действий по возвращению оккупированного полуострова и обеспечению прав крымских татар.



Саммит для деоккупации Крыма состоялся 23 августа / Фото Офиса Президента

Крымская платформа: последние новости