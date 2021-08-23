Зеленский поблагодарил Левитса за участие в саммите и готовность нарабатывать план действий в Крымской платформе. Также украинский президент отметил, что Латвия постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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О чем говорили президенты
Главы государств отдельно обратили внимание на перспективы углубления взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных инициатив. Они договорились, что страны будут углублять диалог и сотрудничество на пути Украины к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.
Саммит для деоккупации Крыма состоялся 23 августа / Фото Офиса Президента
Крымская платформа: последние новости
- Страны-основательницы Крымской платформы подписали декларацию. В ней подписанты отметили, что признают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины.
- На саммите решили, что Крымская платформа будет работать для мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита Россия может получить новые санкции.
- Зеленский призвал Россию присоединиться к инициативе, чтобы нарабатывать мирную деоккупацию Крыма.
- Крымская платформа в дальнейшем будет работать на международном, межпарламентском и экспертном уровнях.