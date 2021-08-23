Это Зеленский отметил во время заключительной речи на саммите. Он отметил, что хотя Россия участницей не была, однако постоянно что-то комментировала.
Главное здесь В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия
Россия может исправить исторические ошибки
Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической исторической ошибки,
– пояснил президент.
Президент пообещал в итоговой декларации оставить место для подписи представителя России. Скорее всего, сказал Зеленский, эта строка будет последней, да и заполнят ее на итоговом саммите – в Ялте.
В России саммит назвали "недружественным"
Между тем, в России продолжают высказываться о саммите, проведенном в Киеве. Конечно, страна-агрессор расценила Крымскую платформу как "недружественное и антироссийское мероприятие".
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