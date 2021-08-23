Это Зеленский отметил во время заключительной речи на саммите. Он отметил, что хотя Россия участницей не была, однако постоянно что-то комментировала.

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Россия может исправить исторические ошибки

Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической исторической ошибки,

– пояснил президент.

Президент пообещал в итоговой декларации оставить место для подписи представителя России. Скорее всего, сказал Зеленский, эта строка будет последней, да и заполнят ее на итоговом саммите – в Ялте.

В России саммит назвали "недружественным"

Между тем, в России продолжают высказываться о саммите, проведенном в Киеве. Конечно, страна-агрессор расценила Крымскую платформу как "недружественное и антироссийское мероприятие".

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Обратите внимание! Участие в Крымской платформе приняли 46 стран. Они подписали итоговую декларацию. Документ будет открыт для всех других государств, которые захотят присоединиться. В декларации подана однозначная оценка действий России.