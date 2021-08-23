Про це Зеленський зазначив під час завершальної промови на саміті. Він зауважив, що хоча Росія учасницею не була, проте постійно щось коментувала.

Головне тут У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Росія може виправити історичні помилки

Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки,

– пояснив президент.

Президент пообіцяв у підсумковій декларації залишити місце для підпису представника Росії. Швидше за все, сказав Зеленський, цей рядок буде останнім та й заповнять його на підсумковому саміті – у Ялті.

У Росії саміт назвали "недружнім"

Тим часом, у Росії продовжують висловлюватись про саміт, проведений у Києві. Звісно, країна-агресорка розцінила Кримську платформу як "недружній та антиросійський захід".

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Зверніть увагу! Участь у Кримській платформі взяли 46 країн-учасниць. Вони підписали підсумкову декларацію. Документ буде відкритий для усіх інших держав, які захочуть приєднатись. У декларації подана однозначна оцінка дій Росії.