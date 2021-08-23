Кулеба заверил, что говорится о двух проблемах. Об этом глава МИД рассказал во время интервью.
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Нужно устранять пробелы, – Кулеба о санкциях против России
Дмитрий Кулеба заверил, что с санкциями есть две проблемы и над их решением Крымская платформа будет работать после учредительного саммита.
Глава МИД назвал эти проблемы:
- первая – "пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно";
- вторая – усиление санкций.
Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции,
– сказал Кулеба.
Он заверил, что санкции являются важным элементом, однако "мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике".
"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", – заверил Кулеба.
Коротко о саммите Крымской платформы
- В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы. На него приехали 46 делегаций участников первого саммита Крымской платформы.
- Саммит будет состоять из 4 тематических панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.
- 46 международных делегаций одобрили декларацию, которая четко фиксирует непризнание оккупации Крыма Россией.
- Согласно документу, страны должны рассмотреть дополнительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии, объединить усилия для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
- Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом. В каждой стране определят ответственного должностного лица для сотрудничества с офисом Крымской платформы.