Кулеба запевнив, що мовиться про дві проблеми. Про це очільник МЗС розповів під час інтерв'ю.
До теми У Ялті з підписом Росії, – Зеленський спрогнозував останній саміт Кримської платформи
Потрібно усувати прогалини, – Кулеба про санкції проти Росії
Дмитро Кулеба запевнив, що із санкціями є дві проблеми й над їх вирішенням Кримська платформа буде працювати після установчого саміту.
Глава МЗС назвав ці проблеми:
- перша – "прогалини в чинному санкційному режимі, коли вдається комусь щось постачати в Крим з того, що туди постачатися не повинно";
- друга – посилення санкцій.
Держави не готові одразу брати чіткі зобов'язання, що "ми зробимо ось ці й ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції,
– сказав Кулеба.
Він запевнив, що санкції є важливим елементом, проте "ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці".
"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", – запевнив Кулеба.
Коротко про саміт Кримської платформи
- У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи. На нього приїхали 46 делегацій учасників першого саміту Кримської платформи.
- Саміт складатиметься з 4 тематичних панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.
- 46 міжнародних делегацій схвалили декларацію, яка чітко фіксує невизнання окупації Криму Росією.
- Згідно з документом, країни мають розглянути додаткові санкції проти Росії у разі подальшої агресії, об'єднати зусилля для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.
- Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом. У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи.