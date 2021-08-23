Кулеба запевнив, що мовиться про дві проблеми. Про це очільник МЗС розповів під час інтерв'ю.

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Потрібно усувати прогалини, – Кулеба про санкції проти Росії

Дмитро Кулеба запевнив, що із санкціями є дві проблеми й над їх вирішенням Кримська платформа буде працювати після установчого саміту.

Глава МЗС назвав ці проблеми:

перша – "прогалини в чинному санкційному режимі, коли вдається комусь щось постачати в Крим з того, що туди постачатися не повинно";

друга – посилення санкцій.

Держави не готові одразу брати чіткі зобов'язання, що "ми зробимо ось ці й ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції,

– сказав Кулеба.

Він запевнив, що санкції є важливим елементом, проте "ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці".

"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", – запевнив Кулеба.

Коротко про саміт Кримської платформи