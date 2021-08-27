У документі описана, зокрема, мета зовнішньополітичної діяльності України. Мовиться про утвердження у світі як сильної та авторитетної європейської держави.

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Згідно зі стратегією, в основі зовнішньополітичної діяльності України лежить курс держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО, закріплений у Конституції.

Пріоритетними напрямами є:

забезпечення незалежності і державного суверенітету України;

відновлення територіальної цілісності;

протидія російській агресії;

просування українського експорту;

залучення іноземних інвестицій;

захист прав та інтересів українців за кордоном;

утвердження позитивного іміджу України у світі.

Про виклики та загрози для України

Також у документі окреслені виклики національній безпеці: головним залишається порушення територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії Росії.

Нарощування військового потенціалу Росією вздовж державного кордону України створює небезпеку розширення збройної агресії,

– зазначено там.

У стратегії мовиться й про те, що протистояння між США та Китаєм, тенденції до посилення регіоналізації та криза міжнародних безпекових механізмів можуть призвести до посилення конфліктогенності.

Подробиці від МЗС

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що вперше за 30 років незалежності Україна отримала систематизований стратегічний документ найвищого рівня щодо зовнішньої політики держави. Відомство на чолі з Кулебою розробило її, залучаючи дипломатів, провідних експертів та аналітиків, науковців.

Також у МЗС уточнили, що стратегія приділяє пріоритетну увагу відносинам стратегічного характеру зі США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, а також відносинам з сусідами – Польщею, Туреччиною, Литвою, Румунією, Грузією, Молдовою.

"Стратегія свідчить, що ми будуємо ефективну довгострокову політику захисту національних інтересів. Ми працюємо над утвердженням України як активного учасника міжнародної політики", – наголосив очільник міністерства.