У документі описана, зокрема, мета зовнішньополітичної діяльності України. Мовиться про утвердження у світі як сильної та авторитетної європейської держави.
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Згідно зі стратегією, в основі зовнішньополітичної діяльності України лежить курс держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО, закріплений у Конституції.
Пріоритетними напрямами є:
- забезпечення незалежності і державного суверенітету України;
- відновлення територіальної цілісності;
- протидія російській агресії;
- просування українського експорту;
- залучення іноземних інвестицій;
- захист прав та інтересів українців за кордоном;
- утвердження позитивного іміджу України у світі.
Про виклики та загрози для України
Також у документі окреслені виклики національній безпеці: головним залишається порушення територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії Росії.
Нарощування військового потенціалу Росією вздовж державного кордону України створює небезпеку розширення збройної агресії,
– зазначено там.
У стратегії мовиться й про те, що протистояння між США та Китаєм, тенденції до посилення регіоналізації та криза міжнародних безпекових механізмів можуть призвести до посилення конфліктогенності.
Подробиці від МЗС
У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що вперше за 30 років незалежності Україна отримала систематизований стратегічний документ найвищого рівня щодо зовнішньої політики держави. Відомство на чолі з Кулебою розробило її, залучаючи дипломатів, провідних експертів та аналітиків, науковців.
Також у МЗС уточнили, що стратегія приділяє пріоритетну увагу відносинам стратегічного характеру зі США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, а також відносинам з сусідами – Польщею, Туреччиною, Литвою, Румунією, Грузією, Молдовою.
"Стратегія свідчить, що ми будуємо ефективну довгострокову політику захисту національних інтересів. Ми працюємо над утвердженням України як активного учасника міжнародної політики", – наголосив очільник міністерства.