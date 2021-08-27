В документе описана, в частности, цель внешнеполитической деятельности Украины. Речь идет об утверждении в мире как сильного и авторитетного европейского государства.
Читайте также В Украине создадут кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО
В соответствии со стратегией, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит курс государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
Приоритетными направлениями являются:
- обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины;
- восстановление территориальной целостности;
- противодействие российской агрессии;
- продвижение украинского экспорта;
- привлечение иностранных инвестиций;
- защита прав и интересов украинцев за рубежом;
- утверждение позитивного имиджа Украины в мире.
О вызовах и угрозах для Украины
Также в документе обозначены вызовы национальной безопасности: главным остается нарушение территориальной целостности Украины вследствие вооруженной агрессии России.
Наращивание военного потенциала России вдоль государственной границы Украины создает опасность расширения вооруженной агрессии,
– указано там.
В стратегии говорится и о том, что противостояние между США и Китаем, тенденции к усилению регионализации и кризис международных механизмов безопасности могут привести к усилению конфликтогенности.
Подробности от МИД
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что впервые за 30 лет независимости Украина получила систематизированный стратегический документ высочайшего уровня относительно внешней политики государства. Ведомство во главе с Кулебой разработало ее, привлекая дипломатов, ведущих экспертов и аналитиков, ученых.
Также в МИД уточнили, что стратегия уделяет приоритетное внимание отношениям стратегического характера с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией, а также отношениям с соседями – Польшей, Турцией, Литвой, Румынией, Грузией, Молдовой.
"Стратегия свидетельствует, что мы строим эффективную долгосрочную политику защиты национальных интересов. Мы работаем над утверждением Украины как активного участника международной политики", – подчеркнул глава министерства.