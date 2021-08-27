У Зеленского отметили, что формирование таких войск необходимо для предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве. Указ вступил в силу 26 августа.

Ранее Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

Какое задание получило правительство

Кабинету министров поручили безотлагательно рассчитать потребности относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

Кроме этого, нужно проанализировать, сколько человек должно служить в новом подразделении – с учетом оптимального соотношения военных, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других.

Обратите внимание! На все это у чиновников есть 2 месяца. За это время нужно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в Украине.

Что этому предшествовало