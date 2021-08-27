У Зеленского отметили, что формирование таких войск необходимо для предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве. Указ вступил в силу 26 августа.

Ранее Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

Какое задание получило правительство

Кабинету министров поручили безотлагательно рассчитать потребности относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

Кроме этого, нужно проанализировать, сколько человек должно служить в новом подразделении – с учетом оптимального соотношения военных, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других.

Что этому предшествовало

  • Совет нацбезопасности и обороны поддержал создание кибервойск в Украине во время заседания 14 мая. Вопрос рассматривали в тайном режиме.
  • Появление нового военного подразделения предусматривает стратегия развития кибербезопасности Украины до 2026 года, одобренная в тот же день.
  • Впоследствии, в июне, СНБО ввел санкции против киберпреступников, которые причастны к разработке и деятельности вируса NotPetya.
  • Комментируя кибератаки на государственные сайты, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что это – "еще хуже, чем атомное оружие".