Накануне в Эстонию, где базируется центр, приезжала делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО.

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Украина хочет в Объединенный центр по киберобороне НАТО

На встрече с государственным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Салмом украинские представители обсудили пути углубления практического сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности.

В частности, стороны обсудили перспективы привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE,

– говорится в заявлении.

В Совете по нацбезопасности отметили, что привлечение Украины к работе центра может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО.

Объединенный центр по киберобороне НАТО: что о нем известно