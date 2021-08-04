Напередодні до Естонії, де базується центр, приїжджала делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО.

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Україна хоче до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО

На зустрічі із державним секретарем Міністерства оборони Естонії Кусті Салмом українські представники обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці обох країн у сфері кібербезпеки.

Зокрема, сторони обговорили перспективи залучення України до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Від імені секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE,

– йдеться у заяві.

У Раді з нацбезпеки зазначили, що залучення України до роботи центру може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.

Об'єднаний центр з кібероборони НАТО: що про нього відомо