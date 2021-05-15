Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая поддержала идею создания в Украине кибервойск. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, 21 член Совета – все, кто присутствовал во время заседания – проголосовали за. Вопрос о создании кибервойск рассматривали в тайном режиме.

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В Украине появятся кибервойска

СНБО на заседании 14 мая одобрил стратегию развития кибербезопасности Украины на следующие 5 лет. Среди прочего она предусматривает создание кибервойск.

Мы сегодня в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. Это решение, я могу сказать, поддержали единогласно все 21 член (СНБО – 24 канал), присутствующие на заседании,

– сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

По его словам, в ближайшее время по этому поводу "будет указ президента". От него прозвучат и подробности.

Как объяснял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, такое решение принято СНБО для того, чтобы Украина стала передовой страной в мире в области киберзащиты. Министр также анонсировал создание системы оповещения украинцев о чрезвычайных ситуациях.

Другие важные решения по безопасности от СНБО 14 мая

Алексей Данилов рассказал, что 14 мая Совет нацбезопасности и обороны рассматривал 8 вопросов, среди которых:

Вопрос биологической безопасности и защиты – "потому что в том состоянии, в котором мы встретили COVID-19, оказалось, что страна была поставлена на грань импортной зависимости даже от тех вещей, которые являются очень простыми".

Также "было принято важное и фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин" , подробности о котором пока не обнародуют.

Вопрос об экономическом влиянии России. Сейчас п редставители СНБО находятся в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а по итогам визита состоится заседание "через 2 недели, если президент утвердит порядок".

Главные же решение СНБО 14 мая – это:

О введении персональных санкций против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Об аудите земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, и установке по поручению президента полного перечня людей, которые там живут.