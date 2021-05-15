В Украине создадут кибервойска: такое решение принял СНБО в тайном режиме
Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая поддержала идею создания в Украине кибервойск. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
По его словам, 21 член Совета – все, кто присутствовал во время заседания – проголосовали за. Вопрос о создании кибервойск рассматривали в тайном режиме.
К теме Кибератаки России усилились: в СБУ рассказали об успехах Украины в киберборьбе
В Украине появятся кибервойска
СНБО на заседании 14 мая одобрил стратегию развития кибербезопасности Украины на следующие 5 лет. Среди прочего она предусматривает создание кибервойск.
Мы сегодня в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. Это решение, я могу сказать, поддержали единогласно все 21 член (СНБО – 24 канал), присутствующие на заседании,
– сказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
По его словам, в ближайшее время по этому поводу "будет указ президента". От него прозвучат и подробности.
Другие важные решения по безопасности от СНБО 14 мая
Алексей Данилов рассказал, что 14 мая Совет нацбезопасности и обороны рассматривал 8 вопросов, среди которых:
- Вопрос биологической безопасности и защиты – "потому что в том состоянии, в котором мы встретили COVID-19, оказалось, что страна была поставлена на грань импортной зависимости даже от тех вещей, которые являются очень простыми".
- Также "было принято важное и фундаментальное решение относительно лекарств и вакцин", подробности о котором пока не обнародуют.
- Вопрос об экономическом влиянии России. Сейчас представители СНБО находятся в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а по итогам визита состоится заседание "через 2 недели, если президент утвердит порядок".
Главные же решение СНБО 14 мая – это:
- О введении персональных санкций против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.
- Об аудите земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, и установке по поручению президента полного перечня людей, которые там живут.
Читайте также Украина намерена присоединиться к учениям Cyber Flag, – Маркарова
Поделиться новостью