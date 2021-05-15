Рада національної безпеки й оборони під час засідання 14 травня підтримала ідею створення в Україні кібервійськ. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, 21 член Ради – усі, хто був на засіданні – проголосували за. Питання про створення кібервійськ розглядали у таємному режимі.

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В Україні з'являться кібервійська

РНБО на засіданні 14 травня схвалила стратегію розвитку кібербезпеки України на наступні 5 років. Серед іншого вона передбачає створення кібервійськ.

Ми сьогодні в таємному режимі розглядали питання про створення кібервійськ у нашій державі. Це рішення, я можу сказати, підтримали одноголосно всі 21 член (РНБО – 24 канал), присутні на засіданні,

– сказав секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

За його словами, найближчим часом щодо цього "буде указ президента". Від нього прозвучать і подробиці.

Як пояснював міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, таке рішення прийнято РНБО для того, щоб Україна стала передовою країною у світі у царині кіберзахисту. Міністр також анонсував створення системи оповіщення українців про надзвичайні ситуації.

Інші важливі безпекові рішення РНБО 14 травня

Олексій Данілов розповів, що 14 травня Рада нацбезпеки й оборони розглядала 8 питань, серед яких:

Питання біологічної безпеки та захисту – "тому що в тому стані, в якому ми зустріли COVID-19, виявилося, що країна була поставлена ​​на межу імпортної залежності навіть від тих речей, які є дуже простими".

та захисту – "тому що в тому стані, в якому ми зустріли COVID-19, виявилося, що країна була поставлена ​​на межу імпортної залежності навіть від тих речей, які є дуже простими". Також "було прийнято важливе і фундаментальне рішення щодо ліків і вакцин ", подробиці про яке наразі не оприлюднюють.

", подробиці про яке наразі не оприлюднюють. Питання про економічний вплив Росії. Зараз представники РНБО перебувають у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а за підсумками візиту відбудеться засідання "через 2 тижні, якщо президент затвердить порядок".

Головні ж рішення РНБО 14 травня – це:

Про запровадження персональних санкцій проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про аудит земель і будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, та встановлення за дорученням президента повного переліку людей, які там мешкають.

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