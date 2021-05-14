В Україні створять загальнонаціональну цифрову телемережу "Мультиплекс"
Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу в Україні нової цифрової телемережі "Мультиплекс". За його словами, завдяки новій телемережі українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.
Джерело:24 канал
Детальніше це питання обговорювали на засідання РНБО 14 травня. Під час засідання, серед іншого, ухвалили стратегію розвитку кібербезпеки України на наступні 5 років.
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Михайло Федоров констатував, що зараз частина людей в Україні не мають змоги дивитися українське телебачення. А це дає країні-агресору перевагу і дозволяє розповсюджувати свою пропаганду.
Цю проблему першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі "Мультиплекс" МХ-7. І сьогодні ухвалили рішення створити такий "Мультиплекс",
– пояснив міністр.
Що відомо про "Мультиплекс" МХ-7
Він надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни. Він працюватиме у смузі частот метрового діапазону, в який увійдуть 158 населених пунктів.
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