В Украине создадут общенациональную цифровую телесеть "Мультиплекс"
Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление в Украине новой цифровой телесети "Мультиплекс". По его словам, благодаря новой телесети украинцы из самых отдаленных регионов государства смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.
Источник:24 канал
Подробнее этот вопрос обсуждали на заседание СНБО 14 мая. Во время заседания, среди прочего, приняли стратегию развития кибербезопасности Украины на следующие 5 лет.
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Михаил Федоров констатировал, что сейчас часть людей в Украине не имеют возможности смотреть украинское телевидение. А это дает стране-агрессору преимущество и позволяет распространять свою пропаганду.
Эту проблему в первую очередь решает создание общенациональной цифровой телесети "Мультиплекс" МХ-7. И сегодня приняли решение создать такой "Мультиплекс",
– пояснил министр.
Что известно о "Мультиплекс" МХ-7
Он предоставит доступ к по меньшей мере 12 цифровым телеканалам жителям всей страны. Он будет работать в полосе частот метрового диапазона, в который войдут 158 населенных пунктов.
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