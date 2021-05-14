Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление в Украине новой цифровой телесети "Мультиплекс". По его словам, благодаря новой телесети украинцы из самых отдаленных регионов государства смогут получать качественный сигнал телевизионных и радиоканалов.

Подробнее этот вопрос обсуждали на заседание СНБО 14 мая. Во время заседания, среди прочего, приняли стратегию развития кибербезопасности Украины на следующие 5 лет.

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Михаил Федоров констатировал, что сейчас часть людей в Украине не имеют возможности смотреть украинское телевидение. А это дает стране-агрессору преимущество и позволяет распространять свою пропаганду.

Эту проблему в первую очередь решает создание общенациональной цифровой телесети "Мультиплекс" МХ-7. И сегодня приняли решение создать такой "Мультиплекс",

– пояснил министр.

Что известно о "Мультиплекс" МХ-7

Он предоставит доступ к по меньшей мере 12 цифровым телеканалам жителям всей страны. Он будет работать в полосе частот метрового диапазона, в который войдут 158 населенных пунктов.

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